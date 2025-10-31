Краматорск внезапно остался без света: что известно

В Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в Краматорском горсовете в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Краматорские РЭС сообщают, что произошло аварийное отключение света по городу Краматорск - сообщили в горсовете.

Горожан призвали "не перегружать работу линии контакт-центра по отключению", указав, что в случае поступления информации сообщат дополнительно.

Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця