Краматорск внезапно остался без света: что известно
Киев • УНН
В Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии. Жителей просят не перегружать контакт-центр по поводу отключения.
В Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в Краматорском горсовете в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Краматорские РЭС сообщают, что произошло аварийное отключение света по городу Краматорск
Горожан призвали "не перегружать работу линии контакт-центра по отключению", указав, что в случае поступления информации сообщат дополнительно.
