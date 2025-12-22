$42.250.09
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Ексклюзив
13:06 • 3922 перегляди
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 7346 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 11514 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 11799 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 10966 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 10661 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 7818 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15344 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 33127 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Крах місії H3: японська ракета не змогла вивести на орбіту навігаційний супутник

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Японська ракета H3 зазнала невдачі під час запуску супутника Michibiki 5 через збій у роботі другого ступеня, що призвело до втрати стратегічного апарату. Це друга невдача для ракети H3 з моменту її дебюту, що перервала серію успішних місій.

Крах місії H3: японська ракета не змогла вивести на орбіту навігаційний супутник

У неділю, 21 грудня з космодрому Танегасіма стартувала ракета H3 із апаратом Michibiki 5. Попри успішний відрив від землі, запуск завершився невдачею через технічний збій у роботі другого ступеня. Про це повідомляє space.com, пише УНН.

Деталі

Представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомили, що під час польоту виникли проблеми з двигуном, який мав доправити вантаж на цільову орбіту.

Друге запалювання двигуна другого ступеня не запустилося нормально, і він передчасно вимкнувся. В результаті QZS-5 не вдалося вивести на заплановану орбіту, і запуск не вдався 

– заявили в агентстві у понеділок вранці.

Втрата стратегічного супутника

Втрачений апарат Michibiki 5 (QZS-5) вагою 4800 кг мав посилити японську мережу QZSS, яка працює спільно з GPS для покращення точності навігації в Азії та Океанії. Наразі система налічує чотири діючі супутники, а в планах Токіо було розширення угруповання до 11 одиниць.

Компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників, схожих на НЛО, для американської армії18.12.25, 21:41 • 4142 перегляди

Ця невдача стала другою для ракети H3 з моменту її дебюту в березні 2023 року, перервавши серію з п'яти успішних місій поспіль.

Розслідування та вибачення

Для з’ясування причин інциденту JAXA створила спеціальну комісію під керівництвом голови агентства Хіроші Ямакави. Розробники ракети – JAXA та Mitsubishi Heavy Industries – зараз вивчають дані телеметрії.

Ми хотіли б висловити наші найглибші вибачення багатьом людям та організаціям, зокрема тим, хто пов’язаний з QZS-5, місцевим організаціям та громадськості, які мали високі очікування від цього проєкту 

– йдеться в офіційному повідомленні.

SpaceX втратила зв'язок зі супутником Starlink через аномалію19.12.25, 10:57 • 3222 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Токіо
Азія
Японія