Крах місії H3: японська ракета не змогла вивести на орбіту навігаційний супутник
Японська ракета H3 зазнала невдачі під час запуску супутника Michibiki 5 через збій у роботі другого ступеня, що призвело до втрати стратегічного апарату. Це друга невдача для ракети H3 з моменту її дебюту, що перервала серію успішних місій.
У неділю, 21 грудня з космодрому Танегасіма стартувала ракета H3 із апаратом Michibiki 5. Попри успішний відрив від землі, запуск завершився невдачею через технічний збій у роботі другого ступеня. Про це повідомляє space.com, пише УНН.
Деталі
Представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомили, що під час польоту виникли проблеми з двигуном, який мав доправити вантаж на цільову орбіту.
Друге запалювання двигуна другого ступеня не запустилося нормально, і він передчасно вимкнувся. В результаті QZS-5 не вдалося вивести на заплановану орбіту, і запуск не вдався
Втрата стратегічного супутника
Втрачений апарат Michibiki 5 (QZS-5) вагою 4800 кг мав посилити японську мережу QZSS, яка працює спільно з GPS для покращення точності навігації в Азії та Океанії. Наразі система налічує чотири діючі супутники, а в планах Токіо було розширення угруповання до 11 одиниць.
Ця невдача стала другою для ракети H3 з моменту її дебюту в березні 2023 року, перервавши серію з п'яти успішних місій поспіль.
Розслідування та вибачення
Для з’ясування причин інциденту JAXA створила спеціальну комісію під керівництвом голови агентства Хіроші Ямакави. Розробники ракети – JAXA та Mitsubishi Heavy Industries – зараз вивчають дані телеметрії.
Ми хотіли б висловити наші найглибші вибачення багатьом людям та організаціям, зокрема тим, хто пов’язаний з QZS-5, місцевим організаціям та громадськості, які мали високі очікування від цього проєкту
