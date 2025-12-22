Крах місії H3: японська ракета не змогла вивести на орбіту навігаційний супутник

У неділю, 21 грудня з космодрому Танегасіма стартувала ракета H3 із апаратом Michibiki 5. Попри успішний відрив від землі, запуск завершився невдачею через технічний збій у роботі другого ступеня. Про це повідомляє space.com, пише УНН.

Представники Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомили, що під час польоту виникли проблеми з двигуном, який мав доправити вантаж на цільову орбіту.

Друге запалювання двигуна другого ступеня не запустилося нормально, і він передчасно вимкнувся. В результаті QZS-5 не вдалося вивести на заплановану орбіту, і запуск не вдався

Втрачений апарат Michibiki 5 (QZS-5) вагою 4800 кг мав посилити японську мережу QZSS, яка працює спільно з GPS для покращення точності навігації в Азії та Океанії. Наразі система налічує чотири діючі супутники, а в планах Токіо було розширення угруповання до 11 одиниць.

Компанія Rocket Lab запустила у космос новий тип супутників, схожих на НЛО, для американської армії

Ця невдача стала другою для ракети H3 з моменту її дебюту в березні 2023 року, перервавши серію з п'яти успішних місій поспіль.

Для з’ясування причин інциденту JAXA створила спеціальну комісію під керівництвом голови агентства Хіроші Ямакави. Розробники ракети – JAXA та Mitsubishi Heavy Industries – зараз вивчають дані телеметрії.

Ми хотіли б висловити наші найглибші вибачення багатьом людям та організаціям, зокрема тим, хто пов’язаний з QZS-5, місцевим організаціям та громадськості, які мали високі очікування від цього проєкту