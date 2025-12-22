$42.250.09
13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
Крах миссии H3: японская ракета не смогла вывести на орбиту навигационный спутник

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Японская ракета H3 потерпела неудачу во время запуска спутника Michibiki 5 из-за сбоя в работе второй ступени, что привело к потере стратегического аппарата. Это вторая неудача для ракеты H3 с момента ее дебюта, прервавшая серию успешных миссий.

Крах миссии H3: японская ракета не смогла вывести на орбиту навигационный спутник

В воскресенье, 21 декабря, с космодрома Танегасима стартовала ракета H3 с аппаратом Michibiki 5. Несмотря на успешный отрыв от земли, запуск завершился неудачей из-за технического сбоя в работе второй ступени. Об этом сообщает space.com, пишет УНН.

Детали

Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что во время полета возникли проблемы с двигателем, который должен был доставить груз на целевую орбиту.

Второе зажигание двигателя второй ступени не запустилось нормально, и он преждевременно выключился. В результате QZS-5 не удалось вывести на запланированную орбиту, и запуск не удался 

– заявили в агентстве в понедельник утром.

Потеря стратегического спутника

Потерянный аппарат Michibiki 5 (QZS-5) весом 4800 кг должен был усилить японскую сеть QZSS, которая работает совместно с GPS для улучшения точности навигации в Азии и Океании. Сейчас система насчитывает четыре действующих спутника, а в планах Токио было расширение группировки до 11 единиц.

Компания Rocket Lab запустила в космос новый тип спутников, похожих на НЛО, для американской армии18.12.25, 21:41 • 4142 просмотра

Эта неудача стала второй для ракеты H3 с момента ее дебюта в марте 2023 года, прервав серию из пяти успешных миссий подряд.

Расследование и извинения

Для выяснения причин инцидента JAXA создала специальную комиссию под руководством главы агентства Хироши Ямакавы. Разработчики ракеты – JAXA и Mitsubishi Heavy Industries – сейчас изучают данные телеметрии.

Мы хотели бы выразить наши глубочайшие извинения многим людям и организациям, в частности тем, кто связан с QZS-5, местным организациям и общественности, которые имели высокие ожидания от этого проекта 

– говорится в официальном сообщении.

SpaceX потеряла связь со спутником Starlink из-за аномалии19.12.25, 10:57 • 3222 просмотра

Степан Гафтко

