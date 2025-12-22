Крах миссии H3: японская ракета не смогла вывести на орбиту навигационный спутник
Японская ракета H3 потерпела неудачу во время запуска спутника Michibiki 5 из-за сбоя в работе второй ступени, что привело к потере стратегического аппарата. Это вторая неудача для ракеты H3 с момента ее дебюта, прервавшая серию успешных миссий.
В воскресенье, 21 декабря, с космодрома Танегасима стартовала ракета H3 с аппаратом Michibiki 5. Несмотря на успешный отрыв от земли, запуск завершился неудачей из-за технического сбоя в работе второй ступени. Об этом сообщает space.com, пишет УНН.
Детали
Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что во время полета возникли проблемы с двигателем, который должен был доставить груз на целевую орбиту.
Второе зажигание двигателя второй ступени не запустилось нормально, и он преждевременно выключился. В результате QZS-5 не удалось вывести на запланированную орбиту, и запуск не удался
Потеря стратегического спутника
Потерянный аппарат Michibiki 5 (QZS-5) весом 4800 кг должен был усилить японскую сеть QZSS, которая работает совместно с GPS для улучшения точности навигации в Азии и Океании. Сейчас система насчитывает четыре действующих спутника, а в планах Токио было расширение группировки до 11 единиц.
Эта неудача стала второй для ракеты H3 с момента ее дебюта в марте 2023 года, прервав серию из пяти успешных миссий подряд.
Расследование и извинения
Для выяснения причин инцидента JAXA создала специальную комиссию под руководством главы агентства Хироши Ямакавы. Разработчики ракеты – JAXA и Mitsubishi Heavy Industries – сейчас изучают данные телеметрии.
Мы хотели бы выразить наши глубочайшие извинения многим людям и организациям, в частности тем, кто связан с QZS-5, местным организациям и общественности, которые имели высокие ожидания от этого проекта
