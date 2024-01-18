Країни Балтії виступають за заборону імпорту російського зерна до ЄС – литовський міністр транспорту

Країни Балтії виступають за включення російського та білоруського зерна до санкційного пакету ЄС. Про це заявив міністр транспорту і комунікацій Литви Маріус Скуодіс в інтерв'ю BNS, передає УНН.

Країни Балтії підтримали б включення імпорту російського та білоруського зерна до Європейського Союзу в пакет санкцій ЄС - сказав Скуодіс.

У середу він обговорив питання посилення санкцій проти росії та білорусі з міністром клімату Естонії Крістенсом Міхалсом і міністром транспорту Латвії Каспарсом Бріскенсом. За словами Скуодіса, учасники зустрічі домовилися координувати свої дії та уникати індивідуальних національних ініціатив.

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Також Скуодіс заявляв, що транзит російського зерна через Литву є невисоким, але велика його частина йде через Латвію, що він назвав суттєвою проблемою.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас також вважає, що санкції ЄС щодо продовольчих товарів з росії не діють, але можна було б обмежити ввезення зерна до Европи за допомогою транспортних заборон. У грудні Аушріс Мачіяускас, голова Литовської асоціації виробників зерна, закликав до посилення контролю на кордоні Литви з Латвією, щоб запобігти потраплянню російського зерна до Литви. За його словами, на сьогоднішній день до Латвії з росії потрапило близько мільйона тонн зерна.За словами пана Навіцкаса, існує ризик, що російське зерно може бути ввезено до Литви контрабандою шляхом фальсифікації документів про його походження.

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