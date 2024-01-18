Страны Балтии выступают за запрет импорта российского зерна в ЕС - литовский министр транспорта

Страны Балтии выступают за включение российского и белорусского зерна в санкционный пакет ЕС. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис в интервью BNS, передает УНН.

Страны Балтии поддержали бы включение импорта российского и белорусского зерна в Европейский Союз в пакет санкций ЕС - сказал Скуодис.

В среду он обсудил вопрос ужесточения санкций против россии и беларуси с министром климата Эстонии Кристенсом Михалсом и министром транспорта Латвии Каспарсом Брискенсом. По словам Скуодиса, участники встречи договорились координировать свои действия и избегать индивидуальных национальных инициатив.

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Также Скуодис заявлял, что транзит российского зерна через Литву является невысоким, но большая его часть идет через Латвию, что он назвал существенной проблемой.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас также считает, что санкции ЕС в отношении продовольственных товаров из россии не действуют, но можно было бы ограничить ввоз зерна в Европу с помощью транспортных запретов. В декабре Аушрис Мачияускас, председатель Литовской ассоциации производителей зерна, призвал к усилению контроля на границе Литвы с Латвией, чтобы предотвратить попадание российского зерна в Литву. По его словам, на сегодняшний день в Латвию из россии попало около миллиона тонн зерна. По словам господина Навицкаса, существует риск, что российское зерно может быть ввезено в Литву контрабандой путем фальсификации документов о его происхождении.

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