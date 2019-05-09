КПВВ "Золоте" продовжує працювати лише з підконтрольного Україні боку

"Наразі ситуація не змінилася, "КПВВ "Золоте" повністю підготовлене, там працюють українські прикордонники (з боку підконтрольної території – ред.), але незаконні збройні формування окупованих територій не здійснюють пропуск на цьому КПВВ", - зазначив Лисянський.



Він додав, що, незважаючи на те, що на КПВВ чергують прикордонники, пропуск громадян на окуповану територію Луганської області також не здійснюється.



Таким чином, за словами Лисянського, КПВВ "Золоте" не працює виключно з причини того, що НЗФ та окупаційна адміністрація непідконтрольної території Луганської області не пропускають туди людей.



Нагадаємо, планувалося, що 24 березня українська сторона на Донбасі спробує відкрити КПВВ "Золоте".



При цьому, російські окупанти відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлювало відкриття КПВВ "Золоте".



Раніше у прес-центрі ООС повідомили, що КПВВ "Золоте" був відкритий ще наприкінці березня 2016 року, але окупаційна адміністрація РФ з незрозумілих причин постійно блокує початок роботи цього єдиного автомобільного гуманітарного дорожнього коридору на Луганщині.