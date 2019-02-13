ООС: гуманітарний коридор на Донбасі опинився "на паузі"

"Гуманітарний коридор через лінію розмежування "на паузі"... 31 березня 2016 року відбулося відкриття КПВВ "Золоте". Проте значна кількість громадян, які слідували на тимчасово окуповану територію України, були затримані проросійськими бойовиками, а рух через дорожній коридор був повністю заблокований окупантами", - нагадали у штабі.

У подальшому протягом 2017-го та 2018 років українська влада неодноразово намагалась на всіх світових рівнях через міжнародні спостережні місії поновити питання відкриття "Золотого", "але окупаційна адміністрація РФ з незрозумілих причин постійно блокує початок роботи єдиного автомобільного гуманітарного дорожнього коридору на Луганщині", додали у прес-центрі ООС.

"На сьогодні прикордонники Лисичанського загону зі складу Об’єднаних сил, які несуть службу у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Золоте", готові будь-якої миті розпочати пропуск громадян через лінію розмежування", - вказали у штабі.

Зокрема, як зазначається, тут встановлено 8 модулів паспортного контролю, де обладнано 16 робочих місць із перевірки паспортних документів. "Наразі у повністю готовому до функціонування КПВВ "Золоте" здійснюється лише пропуск громадян, котрі проживають у так званій "сірій зоні", - додали у штабі.

Для комфортного перетину лінії розмежування тут, як повідомляється, збудовані необхідні зручності, а для забезпечення належного рівня безпеки облаштовані надійні укриття від обстрілів. "Захисні споруди, до речі, неодноразово були при нагоді для порятунку місцевих мешканців, оскільки проросійськими бойовиками здійснюються регулярні провокаційні обстріли місцевості поблизу КПВВ", - повідомили у прес-центрі ООС.

"Об’єднані сили продовжують стояти на захисті прав громадян, тому і надалі вживатимуть усіх можливих заходів для забезпечення ритмічної та безпечної роботи контрольних пунктів в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів", - резюмували у штабі.

Нагадаємо, Омбудсмен попросила ОБСЄ допомогти з відкриттям КПВВ "Золоте".