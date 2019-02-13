ООС: гуманитарный коридор на Донбассе оказался "на паузе"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" открыт еще в конце марта 2016 года, но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы этого единственного автомобильного гуманитарного дорожного коридора в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Гуманитарный коридор через линию разграничения "на паузе"... 31 марта 2016 года состоялось открытие КПВВ "Золотое". Однако значительное количество граждан, которые следовали на временно оккупированную территорию Украины, были задержаны пророссийскими боевиками, а движение через дорожный коридор был полностью заблокирован оккупантами", - напомнили в штабе.
В дальнейшем в течение 2017-го и 2018 годов украинская власть неоднократно пыталась на всех мировых уровнях через международные наблюдательные миссии восстановить вопрос открытия "Золотого", "но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы единого автомобильного гуманитарного дорожного коридора в Луганской области", добавили в пресс-центре ООС.
"На сегодня пограничники Лисичанского отряда из состава Объединенных сил, которые несут службу в контрольном пункте въезда-выезда "Золотое", готовы в любой момент начать пропуск граждан через линию разграничения", - указали в штабе.
В частности, как отмечается, здесь установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов. "Сейчас в полностью готовом к функционированию КПВВ "Золотое" осуществляется только пропуск граждан, проживающих в так называемой "серой зоне", - добавили в штабе.
Для комфортного пересечения линии разграничения здесь, как сообщается, построены необходимые удобства, а для обеспечения надлежащего уровня безопасности оснащены надежные укрытия от обстрелов. "Защитные сооружения, кстати, неоднократно пригодились для спасения местных жителей, поскольку пророссийскими боевиками осуществляются регулярные провокационные обстрелы местности вблизи КПВВ", - сообщили в пресс-центре ООС.
"Объединенные силы продолжают стоять на защите прав граждан, поэтому и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для обеспечения ритмичной и безопасной работы контрольных пунктов в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров", - резюмировали в штабе.
Напомним, Омбудсмен попросила ОБСЕ помочь с открытием КПВВ "Золотое".