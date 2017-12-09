Бойовики “ЛНР” не відкрили пункт пропуску “Золоте”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку, бойовики не відкрили контрольний пункт для пропуску громадян на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська". Про це йдеться в повідомленні Луганської обласної військово-цивільній адміністрації, передає УНН.
Повідомляється, що ремонтні роботи на мостовому переході поблизу КПВВ “Станиця Луганська” розпочались за планом. Дерев’яну конструкцію ремонтують фахівці Міжнародного Комітету Червоного Хреста, безпекову ситуацію з обох сторін моніторить СММ ОБСЄ.
"Як повідомлялось раніше, незважаючи на нічний обстріл, українською стороною було відкрито пункт пропуску “Золоте”. Передбачалось, що таким чином громадянам буде забезпечено вільне переміщення по території області на період припинення роботи КПВВ “Станиця Луганська”. Проте, терористи в черговий раз проігнорували ініціативу української сторони", - зазначили у військово-цивільній адміністрації.
Нагадаємо, 9 та 10 грудня 2017 року в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” тимчасово припинено пропуск громадян.