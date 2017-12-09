Боевики "ЛНР" не открыли пункт пропуска "Золотое"

Сообщается, что ремонтные работы на мостовом переходе возле КПВВ "Станица Луганская" начались по плану. Деревянную конструкцию ремонтируют специалисты Международного Комитета Красного Креста, ситуацию безопасности с обеих сторон мониторит СММ ОБСЕ.

"Как сообщалось ранее, несмотря на ночной обстрел, украинской стороной был открыт пункт пропуска "Золотое". Предполагалось, что таким образом гражданам будет обеспечено свободное перемещение по территории области на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская". Однако, террористы в очередной раз проигнорировали инициативу украинской стороны", - отметили в военно-гражданской администрации.

Напомним, 9 и 10 декабря 2017 в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекращено пропуск граждан.