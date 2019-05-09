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КПВВ "Золотое" продолжает работать только с подконтрольной Украине стороны

КПВВ "Золотое" продолжает работать только с подконтрольной Украине стороны

Киев  •  УНН

 • 15358 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. КПВВ "Золотое" в Луганской области продолжает работать только со стороны подконтрольной Украине территории, однако пропуск людей и автомобилей через него не производится. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Сейчас ситуация не изменилась," КПВВ "Золотое" полностью подготовлено, там работают украинские пограничники (со стороны подконтрольной территории - ред.), но незаконные вооруженные формирования оккупированных территорий не осуществляют пропуск на этом КПВВ ", - отметил Лисянский.

Он добавил, что, несмотря на то, что на КПВВ дежурят пограничники, пропуск граждан на оккупированную территорию Луганской области также не производится.

Таким образом, по словам Лисянского, КПВВ "Золотое" не работает исключительно по причине того, что НВФ и оккупационная администрация неподконтрольной территории Луганской области не пропускают туда людей.

Напомним, планировалось, что 24 марта украинская сторона на Донбассе попытается открыть КПВВ "Золотое".

При этом, российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делало невозможным открытие КПВВ "Золотое".

Ранее в пресс-центре ООС сообщили, что КПВВ "Золотое" было открыто еще в конце марта 2016 года, но оккупационная администрация РФ по непонятным причинам постоянно блокирует начало работы этого единственного автомобильного гуманитарного дорожного коридора в Луганской области.

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