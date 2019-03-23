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Окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для відкриття завтра КПВВ "Золоте"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти відмовились надати гарантії безпеки, що унеможливлює відкриття КПВВ "Золоте" Про це УНН повідомили у прес-службі ООС. 

Окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для відкриття завтра КПВВ "Золоте"

З метою покращення гуманітарної ситуації в регіоні українською стороною сплановано проведення заходів, спрямованих на відкриття та введення в експлуатацію КПВВ "Золоте".

У зв’язку з цим, українська сторона підготувала всі відповідні документи та пройшла необхідні процедури щодо будівництва, обладнання та підготовки до відкриття даного об’єкту, яке заплановано на 24 березня 2019 року.

22 березня 2019 року Збройними силами України надані гарантії щодо дотримання режиму припинення вогню під час проведення відкриття та подальшого функціонування КПВВ в районі населеного пункту Золоте.

Водночас, УС СЦКК звернулася до СММ ОБСЄ з питання співпраці та отримання додаткових гарантій безпеки, дотримання режиму припинення вогню від російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій, а також забезпечення присутності дзеркальних патрулів СММ ОБСЄ у вказаному районі.

За отриманим повідомленням від представників СММ ОБСЄ, російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій не змогла надати гарантії безпеки, посилаючись на поточну ситуацію з безпеки.

Українська сторона СЦКК заявляє, що російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій навмисно блокує питання відкриття КПВВ, що погіршить гуманітарну ситуацію в регіоні.

Як повідомляв УНН, Україна хоче у неділю відкрити КПВВ "Золоте"

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