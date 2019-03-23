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Оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для открытия завтра КПВВ "Золотое"

Киев • УНН

 • 12818 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие КПВВ "Золотое" Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.

Оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для открытия завтра КПВВ "Золотое"

С целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе украинской стороной спланировано проведение мероприятий, направленных на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ "Золотое".

В связи с этим, украинская сторона подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовке к открытию данного объекта, которое запланировано на 24 марта 2019 года.

22 марта 2019 Вооруженными силами Украины предоставлены гарантии соблюдения режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое.

В то же время, УС СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от российской оккупационной администрации временно оккупированных территорий, а также обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.

По полученным сообщением от представителей СММ ОБСЕ, российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий не смогла предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе.

Как сообщал УНН, Украина хочет в воскресенье открыть КПВВ "Золотой"

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