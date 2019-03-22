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Україна хоче у неділю відкрити КПВВ "Золоте"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Зранку у неділю, 24 березня, українська сторона на Донбасі спробує відкрити КПВВ "Золоте". Про це під час брифінгу у Києві заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

Україна хоче у неділю відкрити КПВВ "Золоте"

"24 березня, ранок, відкриття КПВВ "Золоте", - сказала Геращенко.

З її слів, у неділю на відкритті будуть присутні українські військові, медики.

"І нота відповідна, що там має бути патруль СММ ОБСЄ, там має бути патруль МКЧХ, вони також мають бути присутніми там. Ми сподіваємось, що РФ так само, як учасник "нормандського формату" і мінських груп, має негайно дати дозвіл своїм маріонеткам, щоб КПВВ запрацювало", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі ООС повідомили, що КПВВ "Золоте" відкритий ще наприкінці березня 2016 року, але окупаційна адміністрація РФ з незрозумілих причин постійно блокує початок роботу цього єдиного автомобільного гуманітарного дорожнього коридору на Луганщині.

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