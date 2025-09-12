Кожні 40 секунд у світі хтось позбавляє себе життя – допомога потрібна вже зараз - програма Зеленської "Ти як?"

$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 8254 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 10606 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 12278 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 20590 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 14766 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15256 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38316 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39828 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52795 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 84794 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії
12 вересня, 03:30 • 10338 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму
12 вересня, 03:55 • 10293 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо
12 вересня, 03:57 • 15134 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
12 вересня, 04:42 • 29266 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo
11:31 • 7596 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 8224 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 7608 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 20571 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 84783 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 58164 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
11 вересня, 14:57 • 29654 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto
11 вересня, 11:11 • 76350 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
11 вересня, 07:32 • 39362 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 45516 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto
9 вересня, 07:45 • 110756 перегляди
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Кожні 40 секунд у світі хтось позбавляє себе життя – допомога потрібна вже зараз - програма Зеленської "Ти як?"

Київ • УНН

 • 982 перегляди

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина у світі втрачає життя через самогубство, а кожні 2 секунди хтось робить спробу. Програма Олени Зеленської "Ти як?" наголошує на важливості підтримки та обізнаності для запобігання самогубствам.

Кожні 40 секунд у світі хтось позбавляє себе життя – допомога потрібна вже зараз - програма Зеленської "Ти як?"

За даними Всеукраїнської програми ментального здоров’я Олени Зеленської з посиланням на ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина у світі втрачає життя через самогубство, а кожні 2 секунди - хтось робить спробу. Така статистика наголошує: майже кожен із нас може знати людину, якій потрібна підтримка. Про це повідомляє Телеграм-канал програми Зеленської "Ти як?", пише УНН.

Деталі

За даними програми ментального здоров'я, вересень оголошено місяцем обізнаності про запобігання самогубствам, але допомога важлива не лише цього місяця - вона має бути поруч завжди.

Масштаби проблеми виглядають оглушливо - світова статистика ВООЗ, яку цитує всеукраїнська програма під патронатом Олени Зеленської, фіксує одну смерть від самогубства кожні 40 секунд і спробу кожні 2 секунди. Це означає не лише сухі числа: за ними - родини, друзі, колеги, яких можна врятувати увагою та простими діями.

Програма наголошує, що запобігання самогубствам - справа громади: вчасне виявлення ознак ризику, уважне запитання про стан, щире вислуховування і допомога в пошуку професійної підтримки можуть стати тим вирішальним кроком, який збереже життя.

На що звернути увагу: раптова зміна настрою - від затяжної депресії до несподіваної "спокійності" після тривалого страждання, відчуженість, ізоляція від родини та друзів, розмови про безпорадність, марність життя або прямі згадки про смерть, підготовка (упорядкування справ, прощальні записки, передачі речей), ризикована поведінка, зловживання алкоголем чи ліками.

Що можна зробити прямо зараз

1. Підтримай і вислухай - прості слова уваги й присутності можуть дуже допомогти.

2. Запитай прямо: "Ти думаєш про самогубство?" - це не нашкодить і часто дає людині можливість відкритися.

3. Якщо людина в небезпеці - не залишайте її одну; допоможіть звернутися до фахівця або викликати екстрені служби.

4. Порадьте (або допоможіть) звернутися до сімейного лікаря, психолога чи служби кризової допомоги.

5. Бережіть себе: якщо допомагаєте комусь близькому, шукайте підтримку і для себе теж.

Якщо ти або хтось поруч у безпосередній небезпеці – звертайся за екстреною допомогою (оперативні служби, номер 112) або до найближчого медичного закладу. Для пошуку місцевих кризових ліній і психологічної допомоги користуйся офіційними ресурсами Всеукраїнської програми ментального здоров’я та місцевих центрів охорони здоров’я.

ChatGPT підказав підлітку, як покінчити життя самогубством та дав "інструкції" - родина подала в суд27.08.25, 13:45 • 3476 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я
Олена Зеленська