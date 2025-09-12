Кожні 40 секунд у світі хтось позбавляє себе життя – допомога потрібна вже зараз - програма Зеленської "Ти як?"

За даними Всеукраїнської програми ментального здоров’я Олени Зеленської з посиланням на ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина у світі втрачає життя через самогубство, а кожні 2 секунди - хтось робить спробу. Така статистика наголошує: майже кожен із нас може знати людину, якій потрібна підтримка. Про це повідомляє Телеграм-канал програми Зеленської "Ти як?", пише УНН.

Деталі

За даними програми ментального здоров'я, вересень оголошено місяцем обізнаності про запобігання самогубствам, але допомога важлива не лише цього місяця - вона має бути поруч завжди.

Масштаби проблеми виглядають оглушливо - світова статистика ВООЗ, яку цитує всеукраїнська програма під патронатом Олени Зеленської, фіксує одну смерть від самогубства кожні 40 секунд і спробу кожні 2 секунди. Це означає не лише сухі числа: за ними - родини, друзі, колеги, яких можна врятувати увагою та простими діями.

Програма наголошує, що запобігання самогубствам - справа громади: вчасне виявлення ознак ризику, уважне запитання про стан, щире вислуховування і допомога в пошуку професійної підтримки можуть стати тим вирішальним кроком, який збереже життя.

На що звернути увагу: раптова зміна настрою - від затяжної депресії до несподіваної "спокійності" після тривалого страждання, відчуженість, ізоляція від родини та друзів, розмови про безпорадність, марність життя або прямі згадки про смерть, підготовка (упорядкування справ, прощальні записки, передачі речей), ризикована поведінка, зловживання алкоголем чи ліками.

Що можна зробити прямо зараз

1. Підтримай і вислухай - прості слова уваги й присутності можуть дуже допомогти.

2. Запитай прямо: "Ти думаєш про самогубство?" - це не нашкодить і часто дає людині можливість відкритися.

3. Якщо людина в небезпеці - не залишайте її одну; допоможіть звернутися до фахівця або викликати екстрені служби.

4. Порадьте (або допоможіть) звернутися до сімейного лікаря, психолога чи служби кризової допомоги.

5. Бережіть себе: якщо допомагаєте комусь близькому, шукайте підтримку і для себе теж.

Якщо ти або хтось поруч у безпосередній небезпеці – звертайся за екстреною допомогою (оперативні служби, номер 112) або до найближчого медичного закладу. Для пошуку місцевих кризових ліній і психологічної допомоги користуйся офіційними ресурсами Всеукраїнської програми ментального здоров’я та місцевих центрів охорони здоров’я.

