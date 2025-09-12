Каждые 40 секунд в мире кто-то лишает себя жизни – помощь нужна уже сейчас - программа Зеленской "Ты как?"
По данным Всеукраинской программы ментального здоровья Елены Зеленской со ссылкой на ВОЗ, каждые 40 секунд один человек в мире теряет жизнь из-за самоубийства, а каждые 2 секунды - кто-то совершает попытку. Такая статистика подчеркивает: почти каждый из нас может знать человека, которому нужна поддержка. Об этом сообщает Телеграм-канал программы Зеленской "Ты как?", пишет УНН.
Детали
По данным программы ментального здоровья, сентябрь объявлен месяцем осведомленности о предотвращении самоубийств, но помощь важна не только в этом месяце - она должна быть рядом всегда.
Масштабы проблемы выглядят оглушительно - мировая статистика ВОЗ, которую цитирует всеукраинская программа под патронатом Елены Зеленской, фиксирует одну смерть от самоубийства каждые 40 секунд и попытку каждые 2 секунды. Это означает не только сухие числа: за ними - семьи, друзья, коллеги, которых можно спасти вниманием и простыми действиями.
Программа подчеркивает, что предотвращение самоубийств - дело общины: своевременное выявление признаков риска, внимательный вопрос о состоянии, искреннее выслушивание и помощь в поиске профессиональной поддержки могут стать тем решающим шагом, который сохранит жизнь.
На что обратить внимание: внезапное изменение настроения - от затяжной депрессии до неожиданной "спокойности" после длительного страдания, отчужденность, изоляция от семьи и друзей, разговоры о беспомощности, тщетности жизни или прямые упоминания о смерти, подготовка (приведение дел в порядок, прощальные записки, передачи вещей), рискованное поведение, злоупотребление алкоголем или лекарствами.
Что можно сделать прямо сейчас
1. Поддержи и выслушай - простые слова внимания и присутствия могут очень помочь.
2. Спроси прямо: "Ты думаешь о самоубийстве?" - это не навредит и часто дает человеку возможность открыться.
3. Если человек в опасности - не оставляйте его одного; помогите обратиться к специалисту или вызвать экстренные службы.
4. Посоветуйте (или помогите) обратиться к семейному врачу, психологу или службе кризисной помощи.
5. Берегите себя: если помогаете кому-то близкому, ищите поддержку и для себя тоже.
Если ты или кто-то рядом в непосредственной опасности – обращайся за экстренной помощью (оперативные службы, номер 112) или в ближайшее медицинское учреждение. Для поиска местных кризисных линий и психологической помощи пользуйся официальными ресурсами Всеукраинской программы ментального здоровья и местных центров здравоохранения.
