Кожен раз, коли ми знаходимо компоненти в російському дроні, то про позицію Пекіну вірити все складніше, і складніше - МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що після того, як Україна виявляє у російських дронах компоненти з Китаю, вірити в те, що позиція щодо того, що Пекін не підтримує війну, виступає за мир, вступає за рішення через діалог стає все складніше, і складніше. Про це Тихий заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Отже, ми знаємо про ці факти. Ми вдячні журналістам, які розслідують такі факти і викривають їх. Тому ми ці факти про них заявляємо. Ми не будемо мовчати про ці про ці факти, як країна у війні. Ми маємо на це право. Китайській стороні можемо донести нашу позицію, яка полягає в тому, що якщо Китай заявив на всіх рівнях, що він не підтримує росію, не підтримує війну, виступає за мир, вступає за рішення через діалог і як Китай багато разів казав не підливає масло в вогонь, то варто дотримуватися цієї позиції. Тому що кожен раз, коли ми знаходимо компоненти в російському дроні, який виробили в Китаї, коли в полон до Сил оборони потрапляють громадяни Китаю, коли ми бачимо такі розслідування від журналістів, то вірити в те, що ця позиція відповідає реальному стану справ Пекіну все складніше, і складніше - сказав Тихий.

Він додав, що Україна закликає китайську сторону втілити свої дипломатичні позиції в дійсність і дотримуватися них.

Нагадаємо

Китайські компанії безпосередньо постачали деталі та матеріали на суму щонайменше 55 мільйонів євро російським фірмам, які перебувають під санкціями за виробництво дронів, у період із 2023 до 2024 року, коли москва будувала масштабну логістичну інфраструктуру для своєї внутрішньої програми дронів.