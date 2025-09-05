Каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, то в позицию Пекина верить все сложнее и сложнее - МИД

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что после того, как Украина обнаруживает в российских дронах компоненты из Китая, верить в то, что позиция о том, что Пекин не поддерживает войну, выступает за мир, выступает за решение через диалог становится все сложнее и сложнее. Об этом Тихий заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Итак, мы знаем об этих фактах. Мы благодарны журналистам, которые расследуют такие факты и разоблачают их. Поэтому мы эти факты о них заявляем. Мы не будем молчать об этих фактах, как страна в войне. Мы имеем на это право. Китайской стороне можем донести нашу позицию, которая заключается в том, что если Китай заявил на всех уровнях, что он не поддерживает россию, не поддерживает войну, выступает за мир, выступает за решение через диалог и как Китай много раз говорил не подливает масло в огонь, то стоит придерживаться этой позиции. Потому что каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, который произвели в Китае, когда в плен к Силам обороны попадают граждане Китая, когда мы видим такие расследования от журналистов, то верить в то, что эта позиция соответствует реальному положению дел Пекина все сложнее и сложнее - сказал Тихий.

Он добавил, что Украина призывает китайскую сторону воплотить свои дипломатические позиции в действительность и придерживаться их.

Напомним

Китайские компании напрямую поставляли детали и материалы на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы дронов.