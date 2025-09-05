Каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, то в позицию Пекина верить все сложнее и сложнее - МИД

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 10961 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 18759 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 17009 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 30687 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 33203 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 48790 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 40941 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41169 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41424 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31319 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
40%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 10272 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 9044 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 20253 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 18768 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 7116 просмотра
публикации
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 2854 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 20265 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 30703 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 27070 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 60241 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Польша
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 23572 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 60224 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 23836 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 29041 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 30726 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
ЧатГПТ
Шахед-136
Ракетная система С-300

Каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, то в позицию Пекина верить все сложнее и сложнее - МИД

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Представитель МИД Украины заявил, что находки китайских компонентов в российских дронах усложняют веру в заявленную позицию Пекина относительно мира. Украина призывает Китай придерживаться своих дипломатических заявлений.

Каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, то в позицию Пекина верить все сложнее и сложнее - МИД

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что после того, как Украина обнаруживает в российских дронах компоненты из Китая, верить в то, что позиция о том, что Пекин не поддерживает войну, выступает за мир, выступает за решение через диалог становится все сложнее и сложнее. Об этом Тихий заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Итак, мы знаем об этих фактах. Мы благодарны журналистам, которые расследуют такие факты и разоблачают их. Поэтому мы эти факты о них заявляем. Мы не будем молчать об этих фактах, как страна в войне. Мы имеем на это право. Китайской стороне можем донести нашу позицию, которая заключается в том, что если Китай заявил на всех уровнях, что он не поддерживает россию, не поддерживает войну, выступает за мир, выступает за решение через диалог и как Китай много раз говорил не подливает масло в огонь, то стоит придерживаться этой позиции. Потому что каждый раз, когда мы находим компоненты в российском дроне, который произвели в Китае, когда в плен к Силам обороны попадают граждане Китая, когда мы видим такие расследования от журналистов, то верить в то, что эта позиция соответствует реальному положению дел Пекина все сложнее и сложнее

- сказал Тихий.

Он добавил, что Украина призывает китайскую сторону воплотить свои дипломатические позиции в действительность и придерживаться их.

Напомним

Китайские компании напрямую поставляли детали и материалы на сумму не менее 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы дронов.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Пекин
Китай
Украина