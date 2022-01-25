"Ковід" наступає: Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. З четверга, 27 січня, Рівненська область увійде до “червоної” зони карантину - усього за кілька днів після Прикарпаття на заході України, що став епіцентром нового спалаху коронавірусу. Про це у вівторок повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.
Цитата:
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області”, — написав Немчінов у Telegram.
Доповнення
Раніше перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомляв, що Рівненська область з 25 січня може перейти в “червону” зону карантину через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.
Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом 24 січня.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах коронавірусу.