"Ковід" наступає: Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону

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“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області”, — написав Немчінов у Telegram.

Доповнення

Раніше перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін повідомляв, що Рівненська область з 25 січня може перейти в “червону” зону карантину через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.

Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом 24 січня.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах коронавірусу.