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15 марта, 19:03 • 106722 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143450 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123587 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117090 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104884 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101506 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93160 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124199 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127395 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127312 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Ковид" наступает: Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону

"Ковид" наступает: Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону

Киев • УНН

 • 28053 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. С четверга, 27 января, Ровенская область войдет в “красную” зону карантина - всего за несколько дней после Прикарпатья на западе Украины, который стал эпицентром вспышки нового коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Цитата:

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области”, — написал Немчинов в Telegram.

Дополнение

Ранее первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин сообщал, что Ровенская область с 25 января может перейти в “красную” зону карантина из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 24 января.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку коронавируса.

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