Рівненщина завтра може перейти в “червону” зону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Рівненська область з 25 січня може перейти в “червону” зону карантину через стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Різко почала збільшуватися завантаженість ліжок. Станом на сьогодні у нас 34,7% завантажено ліжок для хворих на COVID-19. На минулому тижні — це було 20-25%. Збільшилася кількість хворих, які потребують кисню. Таких є в наших закладах медицини 345. Мабуть, вже з завтрашнього дня ми можемо перейти в „червону“ зону тому що бачимо стрімке зростання захворюваності на Рівненщині”, — розповів Подолін.
Деталі
За його словами, завтра, 25 січня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Рівненська обласна державна адміністрація повідомляла, що за минулу добу на Рівненщині зареєстровано 394 хворих з COVID-19.
В області зареєстровано 2344 летальні випадки, спричинені COVID-19. Померли 63-річна жителька с. Серники Вараського району, 72-річна жителька м. Острог, 60-річна жителька с. Новий Корець, 83-річна жителька с. Тишиця Рівненського району.
Одужали 126247 осіб. Подолали хворобу 237 жителів області.
Протягом доби проведено 1614 ПЛР-досліджень та 129 швидких тестів.
Доповнення
Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.
В Україні зафіксовано вже 3,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 січня, — майже 13 тисяч, менше, ніж напередодні, однак традиційне зниження показника на вихідних.