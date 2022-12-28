Косово закрило головний прикордонний перехід із Сербією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Косово закрило найбільший прикордонний перехід із Сербією, повідомила поліція в середу, після того, як серби звели нові барикади на своєму боці. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, але Белград відмовився визнати його і закликав 120 000 косовських сербів кинути виклик владі Пріштіни, особливо на півночі, де етнічні серби становлять більшість.
Останній конфлікт стався 10 грудня, коли етнічні серби звели барикади на знак протесту проти арешту колишнього поліцейського, підозрюваного у причетності до нападів на співробітників поліції з-поміж етнічних албанців, що фактично перекрило рух на двох прикордонних переходах.
Після того, як було встановлено блокпости, косовська поліція та міжнародні миротворці зазнали кількох нападів зі стріляниною, а сербські збройні сили цього тижня були приведені в стан підвищеної бойової готовності.
Пізно ввечері у вівторок десятки демонстрантів на сербській стороні кордону використовували вантажівки та трактори, щоб зупинити рух, що веде до Мердарі, найбільшого переходу між сусідами, що змусило косовську поліцію закрити пункт в'їзду в середу.
Деталі
«Така незаконна блокада перешкоджає вільному пересуванню та переміщенню людей та товарів, тому ми пропонуємо нашим громадянам та співвітчизникам використовувати для пересування інші прикордонні пункти», - йдеться у заяві косовської поліції.
Пріштіна також попросила миротворців під керівництвом НАТО очистити барикади на косовській землі.
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що Белград «готовий до угоди», але не уточнив інших деталей.
Вучевич назвав блокпости «демократичним та мирним» засобом протесту і додав, що Белград має «відкриту лінію зв'язку» із західними дипломатами для вирішення проблеми.
Додамо
Північне Косово перебуває у напрузі з листопада, коли сотні етнічних сербів, які працюють у косовській поліції, а також у судових органах, включаючи суддів та прокурорів, звільнилися.
Вони протестували проти рішення заборонити сербам, які мешкають у Косові, використовувати видані Белградом номерні знаки транспортних засобів - політика, від якої Пріштіна відмовилася.