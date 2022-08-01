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Косівські серби демонтують барикади на кордоні із Сербією - ЗМІ

Косівські серби демонтують барикади на кордоні із Сербією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 89169 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У понеділок серби в Північному Косово прибрали барикади, які блокували два переходи вздовж кордону з Сербією. Влада Пріштіни закрила кордон для пасажирських перевезень. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення у Facebook поліціїї Косово та AFP.

Деталі

За словами репортера AFP, вантажівки та загородження були прибрані з доріг через кілька годин після того, як серія перестрілок та сирен повітряної тривоги у північному Косові викликала різке зростання напруженості на спірній території, де проживають як серби, так і етнічні албанці. До полудня понеділка дороги, що ведуть до обох прикордонних переходів, знову відкрили.

Однак, за повіоменням поліції Косово, було закрито кордон для пасажирських перевезень.

"Поліція Косово закрила кордон для пасажирських перевезень та для транспортних засобів у пунктах пропуску Берньяк та Яріньє через перекриття доріг у напрямку пунктів пропуску Яріньє та Берньяк. Повідомляємо всіх громадян, що вони мають використовувати для пересування інші пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Цей район тривалий час був гарячою точкою між двома громадами після запеклої війни 1990-х років, яка спровокувала кампанію бомбардувань НАТО, яка проклала шлях до одностороннього проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році.

Останній спалах заворушень послідував за рішенням влади Косова запровадити новий комплект проїзних документів для осіб, які в'їжджають на територію із сербськими посвідченнями особи.

Уряд також заявив, що етнічні серби, що мають номерні знаки транспортних засобів, видані Сербією, повинні замінити їх на косовські номерні знаки протягом двох місяців.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті назвав нові правила кроком у відповідь, що імітує правила, які накладаються на косоварів, що подорожують до Сербії.

Однак Курті згодом відклав реалізацію заходів на один місяць після зустрічі з послом США в столиці Приштині пізно ввечері в неділю.

Блокування доріг на півночі Косова та повідомлення про стрілянину по поліції в неділю викликали побоювання подальшого поширення заворушень у напруженому регіоні.

Додамо

Серби в північному Косово тривалий час відмовлялися визнавати владу Пріштіни і в основному залишалися лояльними сербському уряду в Белграді, який надає прибуткову фінансову підтримку їхній громаді.

Переговори між Косово та Сербією під керівництвом ЄС, розпочаті у 2011 році з метою нормалізації відносин між колишніми противниками, не призвели до врегулювання.

Косово визнають близько 100 держав, включаючи США та більшість країн ЄС, а Сербія та її союзники Китай та росія відмовляються визнавати його незалежність. Зазначимо, що Україна не визнає незалежність Косово.

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