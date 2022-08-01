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Поліція Косова: два пункти переходу з Сербії досі закриті через барикади

Поліція Косова: два пункти переходу з Сербії досі закриті через барикади

Київ • УНН

 • 109492 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Пункти переходу "Яріньє" та "Брняк" на півночі Косова на ранок 1 серпня залишалися закритими для руху через перекриття доріг у їхньому напрямку, повідомила косовська поліція, пише УНН.

Цитата

"Два прикордонні контрольно-пропускні пункти "Яріньє" і "Брняк", як і раніше, закриті для руху через блокування доріг у напрямку цих двох прикордонних контрольно-пропускних пунктів великовантажними автомобілями з боку організованих злочинних груп/осіб", - йдеться у повідомленні поліції Косова у Facebook.

Деталі

Водночас місцева служба "Радіо Свобода" повідомляє, що починається демонтаж барикад у Рударі. Журналісти повідомили, що на півночі Косово почалося буксирування транспортних засобів, які стояли як барикади на дорогах. Село Рудар розташоване приблизно за п'ять кілометрів від Митровиці. Через нього проходить шосе на "Яріньє".

Також у поліції вказали, шо "рішення про видачу документів на в'їзд-виїзд для громадян, які мають документ, що посвідчує особу, виданий владою Сербії", що слідують через пункти переходу, "почало реалізовуватися".

Окрім того, косовська поліції повідомила, що "вчора, 31.07.2022 р., після перекриття доріг на півночі Митровиці, у чотирьох випадках було зроблено постріли у бік підрозділів поліції, в одному випадку було чути детонацію". "Повідомлень про постраждалих від вогнепальної зброї громадян чи співробітників поліції не надходило", - додали у поліції.

Контекст

Через рішення Приштини щодо сербських номерних знаків і документів місцеві серби в Косово 31 липня встановили барикади на дорогах, що ведуть до "Яріньє" та "Брняка". Ситуація спровокувала значне напруження у регіоні.

Приштина заявила, що відкладе виконання рішень щодо документів і про зміну сербських номерних знаків, коли блокування буде знято.

Місія НАТО в Косово KFOR заявила, що готова втрутитися, якщо стабільність на півночі Косова буде під загрозою.

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