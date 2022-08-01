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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд Косово відкладе процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня: умова

Уряд Косово відкладе процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня: умова

Київ • УНН

 • 181786 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Уряд Косово прийняв рішення відкласти процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня 2022 року. Про це інформує УНН з посиланням на Kosovo Online.

Деталі

Наголошується, що з проханням про перенесення термінів введення нових вимог до влади Косово звернувся посол США Джеффрі Ховеньер на зустрічі з президентом Вйосою Османі і прем'єр-міністром Альбіном Курті.

Як йдеться у повідомленні уряду, відстрочка набуде чинності тільки в тому випадку, якщо барикади на півночі Косово будуть прибрані вже вдень 1 серпня.

Цитата

"Уряд Косово зобов’язується відкласти виконання двох рішень до 1 вересня 2022 р., коли всі барикади будуть зняті і на півночі Косово буде встановлено повну свободу. Ми дякуємо міжнародним партнерам, особливо американському послу, за їхній внесок", - йдеться в заяві.

Раніше 

Глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що албанська влада Косова вирішила влаштувати сербам "пекло" скасувавши визнання сербських документів та автомобільних номерів при в'їзді на територію Косова.

Як повідомлялось, з 1 серпня громадяни Сербії, які в'їжджатимуть на територію Косова, отримуватимуть тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними.

Нагадаємо 

31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. ЗМІ повідомляли, про звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.

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