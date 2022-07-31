На кордоні Сербії та Косова почалися збройні сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Про це УНН повідомляє з посиланням на сербські ЗМІ.
Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги.
ЗМІ повідомляють, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово. Повідомляється, що неподалік адміністративного пункту переходу «Ярині» розподілено безліч бійців підрозділу швидкого реагування з автоматичною зброєю, у касках та бронежилетах.
Уточнюється, що місцеві жителі будують барикади на трасах, цим вони хочуть перегородити шлях албанському спецназу.
Раніше глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що албанська влада Косова вирішила влаштувати сербам «пекло» скасувавши визнання сербських документів та автомобільних номерів при в'їзді на територію Косова.
З 1 серпня громадяни Сербії, які в'їжджатимуть на територію Косова, отримуватимуть тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними.