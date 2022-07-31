На границе Сербии и Косово начались вооруженные столкновения

Около 17.30 по местному времени прозвучал сигнал воздушно тревоги.

СМИ сообщают, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово. Сообщается, что недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.

Уточняется, что местные жители строят баррикады на трассах, тем самым они хотят преградить путь албанскому спецназу.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти Косово решили устроить сербам «ад» отменив признание сербских документов и автомобильных номеров при въезде на территорию Косово.

С 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.