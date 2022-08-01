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Правительство Косово отложит процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября: условие

Правительство Косово отложит процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября: условие

Киев • УНН

 • 181780 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Правительство Косово приняло решение отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kosovo Online.

Детали

Отмечается, что с просьбой о перенесении сроков введения новых требований к власти Косово обратился посол США Джеффри Ховеньер на встрече с президентом Осасмани и премьер-министром Альбином Курти.

Как говорится в сообщении правительства, отсрочка вступит в силу только в том случае, если баррикады на севере Косово будут убраны уже днем ​​1 августа.

Цитата

"Правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 г., когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена ​​полная свобода. Мы благодарим международных партнеров, особенно американского посла, за их вклад", – говорится в заявлении.

Ранее 

Глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанские власти Косово решили устроить сербам "ад" отменив признание сербских документов и автомобильных номеров при въезде на территорию Косово.

Как сообщалось, с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными.

Напомним 

31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. СМИ сообщали о звуках выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.

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