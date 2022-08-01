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Полиция Косово: два пункта перехода из Сербии до сих пор закрыты из-за баррикад

Киев • УНН

 • 109490 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Пункты перехода "Яринье" и "Брняк" на севере Косово к утру 1 августа оставались закрытыми для движения из-за перекрытия дорог в их направлении, сообщила косовская полиция, пишет УНН.

Цитата

"Два пограничных контрольно-пропускных пункта "Яринье" и "Брняк" по-прежнему закрыты для движения из-за блокирования дорог в направлении этих двух пограничных контрольно-пропускных пунктов большегрузными автомобилями со стороны организованных преступных групп/лиц", - говорится в сообщении полиции Косово в Facebook.

Детали

В то же время местная служба "Радио Свобода" сообщает, что начинается демонтаж баррикад в Рударе. Журналисты сообщили, что на севере Косово началась буксировка транспортных средств, которые стояли как баррикады на дорогах. Село Рудар расположено примерно в пяти километрах от Митровицы. Через него проходит шоссе на "Яринье".

Также в полиции указали, что "решение о выдаче документов на въезд-выезд для граждан, имеющих документ, удостоверяющий личность, выданный властями Сербии", следующих через пункты перехода, "начало реализовываться".

Кроме того, косовская полиция сообщила, что "вчера, 31.07.2022 г., после перекрытия дорог на севере от Митровицы, в четырех случаях были произведены выстрелы в сторону подразделений полиции, в одном случае было слышно детонацию". "Сообщений о пострадавших от огнестрельного оружия граждан или сотрудниках полиции не поступало", - добавили в полиции.

Контекст

Из-за решения Приштины относительно сербских номерных знаков и документов местные сербы в Косово 31 июля установили баррикады на дорогах, ведущих к "Яринье" и "Брняку". Ситуация спровоцировала напряжение в регионе.

Приштина заявила, что отложит исполнение решений по документам и об изменении сербских номерных знаков, когда блокирование будет снято.

Миссия НАТО в Косово KFOR заявила, что готова вмешаться, если стабильность на севере Косово будет под угрозой.

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