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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. В понедельник сербы в Северном Косово убрали баррикады, блокировавшие два перехода вдоль границы с Сербией. Власти Приштины закрыли границу для пассажирских перевозок. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщения в Facebook полиции Косово и AFP.

Детали

По словам репортера AFP, грузовики и заграждения были убраны с дорог через несколько часов после того, как серия перестрелок и сирен воздушной тревоги в северном Косово вызвала резкий рост напряженности на спорной территории, где проживают как сербы, так и этнические албанцы. К полудню понедельника дороги, ведущие к обоим пограничным переходам, снова открыли.

Однако, по сообщениям полиции Косово, была закрыта граница для пассажирских перевозок.

"Полиция Косово закрыла границу для пассажирских перевозок и для транспортных средств в пунктах пропуска Берньяк и Яринье из-за перекрытия дорог в направлении пунктов пропуска Яринье и Берньяк. Сообщаем всем гражданам, что они должны использовать для передвижения другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Контекст

Этот район долгое время был горячей точкой между двумя общинами после ожесточенной войны 1990-х годов, которая спровоцировала кампанию бомбардировок НАТО, которая проложила путь к одностороннему провозглашению независимости Косово от Сербии в 2008 году.

Последняя вспышка беспорядков последовала за решением властей Косово ввести новый комплект проездных документов для лиц, въезжающих на территорию с сербскими удостоверениями личности.

Правительство также заявило, что этнические сербы, имеющие номерные знаки транспортных средств, выданные Сербией, должны заменить их на косовские номерные знаки в течение двух месяцев.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал новые правила ответным шагом, имитирующим правила, налагаемые на косоваров, путешествующих в Сербию.

Однако Курти впоследствии отложил реализацию мер на один месяц после встречи с послом США в столице Приштине поздно вечером в воскресенье.

Блокировка дорог на севере Косово и сообщение о стрельбе по полиции в воскресенье вызвали опасения дальнейшего распространения беспорядков в напряженном регионе.

Добавим

Сербы в северном Косово долгое время отказывались признавать власти Приштины и в основном оставались лояльными сербскому правительству в Белграде, оказывающему прибыльную финансовую поддержку их общине.

Переговоры между Косово и Сербией под руководством ЕС, начатые в 2011 году с целью нормализации отношений между бывшими противниками, не привели к урегулированию.

Косово признают около 100 государств, включая США и большинство стран ЕС, а Сербия и ее союзники Китай и россия отказываются признавать его независимость. Отметим, что Украина не признает независимость Косово.

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