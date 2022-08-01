У ЄС привітали рішення Косово відкласти заміну документів до 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель привітав рішення уряду Косово про перенесення зміни сербських документів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Борреля.
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"Вітаємо рішення Косово перенести заходи (зі зміни сербських документів — ред) на 1 вересня. Очікуйте, що всі блокпости будуть негайно зняті. Відкриті питання слід вирішувати шляхом діалогу за сприяння ЄС і зосередитися на всебічній нормалізації відносин між Косово та Сербією, що має важливе значення для їхнього шляху інтеграції до ЄС", — написав він.
Доповнення
31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. ЗМІ повідомляли, про звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.
Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) повідомили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.
Раніше
Глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що албанська влада Косова вирішила влаштувати сербам "пекло" скасувавши визнання сербських документів та автомобільних номерів при в'їзді на територію Косова.
Як повідомлялось, з 1 серпня громадяни Сербії, які в'їжджатимуть на територію Косова, отримуватимуть тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними.
Нагадаємо
Уряд Косово прийняв рішення відкласти процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня 2022 року.