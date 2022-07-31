KFOR готові втрутитись в ситуацію, якщо стабільність Косово опиниться під загрозою

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"НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес", - наголошується в заяві.

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Як зазначили у KFOR, в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.

Нагадаємо

31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. ЗМІ повідомляли, про звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.