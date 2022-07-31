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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 35653 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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KFOR готові втрутитись в ситуацію, якщо стабільність Косово опиниться під загрозою

KFOR готові втрутитись в ситуацію, якщо стабільність Косово опиниться під загрозою

Київ • УНН

 • 184918 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) повідомили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою. Про це пише УНН з посиланням на Twitter місії KFOR.

Цитата

"НАТО продовжує підтримувати нормалізацію відносин між Пріштіною і Белградом з посередництвом ЄС і закликає всі сторони продовжувати переговорний процес", - наголошується в заяві.

Деталі

Як зазначили у KFOR, в разі необхідності будуть вжиті заходи для збереження спокійної і безпечної обстановки в Косово на всі часи відповідно до мандату ООН.

Нагадаємо 

31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. ЗМІ повідомляли, про звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.

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