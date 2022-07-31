KFOR готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность Косово окажется под угрозой

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"НАТО продолжает поддерживать нормализацию отношений между Приштиной и Белградом с посредничеством ЕС и призывает все стороны продолжать переговорный процесс", - отмечается в заявлении.

Детали

Как отметили в KFOR, в случае необходимости будут приняты меры по сохранению спокойной и безопасной обстановки в Косово на все времена в соответствии с мандатом ООН.

Напомним

31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. СМИ сообщали о звуках выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово.