В поліції Косово заявили про стрілянину по її підрозділах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Поліція Косова повідомила про постріли у свій бік. Обійшлося без постраждалих. Про це інформує УНН з посиланням на BotaSot.
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"Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що надходять дані про затримання і випадки жорстокого поводження з албанцями в Косовській-Митровиці.
"Громадяни надали інформацію про те, що мали місце випадки, коли албанці затримувалися і піддавалися жорстокому поводженню, нанесенню побоїв та пошкоджень їхнім транспортним засобам учасниками заворушень і блокади доріг", - кажуть в поліції.
Доповнення
Як повідомлялося, на кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ пишуть, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово. Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заговорив про "денацифікацію Балкан".