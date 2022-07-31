В поліції Косово заявили про стрілянину по її підрозділах

Цитата

"Поліція Косово підтверджує інформацію про те, що в деяких місцях були чутні постріли, причому частина пострілів була спрямована по поліцейських підрозділах, але, на щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що надходять дані про затримання і випадки жорстокого поводження з албанцями в Косовській-Митровиці.

"Громадяни надали інформацію про те, що мали місце випадки, коли албанці затримувалися і піддавалися жорстокому поводженню, нанесенню побоїв та пошкоджень їхнім транспортним засобам учасниками заворушень і блокади доріг", - кажуть в поліції.

Доповнення

Як повідомлялося, на кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ пишуть, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово. Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заговорив про "денацифікацію Балкан".