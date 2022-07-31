В полиции Косово заявили о стрельбе по ее подразделениям

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"Полиция Косово подтверждает информацию о том, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была направлена ​​по полицейским подразделениям, но, к счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что поступают данные о задержании и случаях жестокого обращения с албанцами в Косовской-Митровице.

"Граждане предоставили информацию о том, что имели место случаи, когда албанцы задерживались и подвергались жестокому обращению, нанесению побоев и повреждения их транспортных средств участниками беспорядков и блокады дорог", - говорят в полиции.

Дополнение

Как сообщалось, на границе Сербии и Косово происходят вооруженные стычки. Около 17.30 по местному времени раздался сигнал воздушной тревоги. СМИ пишут, что слышны звуки выстрелов в городе Нови-Пазар, на юге Сербии, недалеко от границы с Косово. Топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заговорил о "денацификации Балкан".