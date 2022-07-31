В партії президента Сербії говорять про "денацифікацію Балкан"

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"Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - написав Джуканович.

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Його твіт викликав бурхливу реакцію серед користувачів користувачів Twitter, які нагадали, що термін "денацифікація" була використана росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.

"Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - написав він.

Доповнення

На кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ повідомляють, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.