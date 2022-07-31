В партії президента Сербії говорять про "денацифікацію Балкан"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заговорив про "денацифікацію Балкан". Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - написав Джуканович.
Деталі
Його твіт викликав бурхливу реакцію серед користувачів користувачів Twitter, які нагадали, що термін "денацифікація" була використана росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.
"Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - написав він.
Доповнення
На кордоні Сербії та Косова відбуваються збройні сутички. Близько 17.30 за місцевим часом пролунав сигнал повітряної тривоги. ЗМІ повідомляють, що чути звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.