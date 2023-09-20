Кошти благодійників у ліквідованому банку: нардеп вважає, що у війну порядок виплат слід змінити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні йде війна, тому у черзі на повернення коштів з банку, який проходить ліквідацію, благодійники мають бути якомога ближче до початку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат, член комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.
Цитата
"У нас війна і я погоджуюся, що список має виглядати інакше. Черговість списку. Добросовісні благодійні організації повинні отримувати гроші в першу чергу", - вважає нардеп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Благодійним організаціям кошти мають повертатися перед іншими юрособами – нардеп з фінкомітету ВР про ліквідацію "Конкорду"
З цього приводу він зазначив, що, наприклад, "дитяча тема наразі дуже актуальна, а тим паче сирітство – йде війна, багато дітей залишаються без батьків".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Це кошти не бізнесу, а дітей-сиріт: як ліквідація банку "Конкорд" вплинула на благодійників
"Це дуже актуальна тема й благодійники роблять величезний вклад у вирішення пов'язаних з цим проблем", - підкреслив Михайло Цимбалюк.
"Я готовий працювати в цьому напрямку й зміни до законів реально внести", - підкреслив нардеп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація навколо «Конкорду» свідчить про те, що держрегулятор достеменно не вивчав ситуацію з банком – нардеп
Нагадаємо
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.
Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Крім того, на її думку, ситуацію із заблокованими коштами благодійників слід вирішити законодавчо.