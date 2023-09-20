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Кошти благодійників у ліквідованому банку: нардеп вважає, що у війну порядок виплат слід змінити

Кошти благодійників у ліквідованому банку: нардеп вважає, що у війну порядок виплат слід змінити

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні йде війна, тому у черзі на повернення коштів з банку, який проходить ліквідацію, благодійники мають бути якомога ближче до початку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат, член комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Цитата

"У нас війна і я погоджуюся, що список має виглядати інакше. Черговість списку. Добросовісні благодійні організації повинні отримувати гроші в першу чергу", - вважає нардеп.

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З цього приводу він зазначив, що, наприклад, "дитяча тема наразі дуже актуальна, а тим паче сирітство – йде війна, багато дітей залишаються без батьків".

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"Це дуже актуальна тема й благодійники роблять величезний вклад у вирішення пов'язаних з цим проблем", - підкреслив Михайло Цимбалюк.

"Я готовий працювати в цьому напрямку й зміни до законів реально внести", - підкреслив нардеп.

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Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

Крім того, на її думку, ситуацію із заблокованими коштами благодійників слід вирішити законодавчо.

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