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Ситуація навколо «Конкорду» свідчить про те, що держрегулятор достеменно не вивчав ситуацію з банком – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Ситуація навколо банку «Конкорд» свідчить про те, що Нацбанк пішов на політичні кроки, а не на достеменне вивчення становища банку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Цитата

«Я розбиралася, що все ж таки аналізує той чи інший регулятор перед прийняттям рішень. А от те, що зараз відбувається з «Конкордом» – це означає, що НБУ пішов більш на політичні провокації, ніж на достеменне вивчення положення банку», - підкреслила вона.

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Нардеп зазначила, що «Конкорд» - це банк, «щодо закриття якого хайпують деякі члени профільного комітету, адже вони вважають, що головне для них – це побороти схеми, пов’язані з «ігоркою», з організацією азартних ігор». При цьому, як підкреслила Ніна Южаніна, вони не цікавляться тим, «хто є клієнтами і чим це може обернутися для порядних клієнтів і фізичних, і юридичних осіб».

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«Оцим ніхто не переймається. І коли я роблю такі зауваження на комітеті, мене звинувачують у тому, що я підтримую тих, хто зловживає і використовує такі банківські системи для ухилення від оподаткування, для незаконного збагачення й так далі», - зазначила член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

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