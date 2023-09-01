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До нас звертаються за медикаментами, а нам нема за що їх купити: як ліквідація банку “Конкорд” вплинула на благодійників

До нас звертаються за медикаментами, а нам нема за що їх купити: як ліквідація банку “Конкорд” вплинула на благодійників

Київ • УНН

 • 588671 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Рішення про ліквідацію та виведення з ринку банку призводить до зупинки всієї його фінансової активності. І якщо раніше в Україні з ліквідацією стикалися банки з нестачею ліквідності, то цьогоріч вперше така доля спіткала банк з переліквідністю. Йдеться про банк “Конкорд”. УНН вирішив поспілкуватися з представником однієї з організацій, яка користувалася послугами банку, для того, щоб дізнатися, як рішення регулятора про відкликання ліцензії у фінустанови позначилося і на клієнтах.

Леві Стамблер, головний рабин Кам'янського, уже понад 20 років займається благодійністю на базі Іудейської релігійної громади міста. Допомагають людям, які потрапили в складні життєві обставини, пенсіонерам, а в останній час і військовим.

Цитата

“Ми допомагаємо громадянам України в цей ненормальний час. Люди без зарплати залишилися, біженці приходять до нас, адже їм потрібно оплачувати оренду житла, купувати харчування, одяг, ліки. Ми допомагаємо ЗСУ, солдатів годуємо. Усе, що тільки можемо, і генератори, і водопостачання — усе. А нам узяли і все заблокували — просто все”, — розповідає рабин Леві Стамблер і додає, що з початком повномасштабної війни кількість тих, кому потрібна підтримка, значно зросла.

У банку “Конкорд” благодійна організація громади обслуговувалася не один рік і нарікань на роботу фінустанови в них не було. Але на даний момент БО, яка, крім усього іншого, опікується благодійним садочком і школою, залишилася фактично без коштів і можливості нормально функціонувати — у банку було заблоковано майже 3,5 млн грн організації.

“І мало того — взяли нас і поставили на 7 або 8 місце (йдеться про черговість виплат коштів клієнтів банку, що ліквідується — - ред.). Ну як можна БО, яка має бути на 1 місці ставити на 7. Просто не вкладається в голові”, — дивується Леві Стамблер.

БО зверталася зі своєю проблемою до представників ФГВФО, що займаються ліквідацією банку, проте безрезультатно.

“Вони кажуть — йдіть говоріть з комп'ютером. Ось ставлення. Так починаються всі наші розмови. Усе через лист. Жодна людина не зателефонувала і не запитала - як фонд ваш зараз живе, як ви зарплати виплачуєте, як продукти купуєте для людей?” — обурюється рабин, додаючи, що це нелюдський підхід ставити благодійні організації в кінець списку по поверненню грошей.

Леві Стамблер додає, що воювати він і його соратники не вміють — їхня мета і покликання допомагати.

“Ми вміємо допомагати людям. І зараз ми не розуміємо, як бути. До нас уже звертаються люди за медикаментами і нам немає за що їх купити”, — резюмує Стамблер.

Додамо

Ситуація, у якій опинився фонд після рішення про ліквідацію банку, виникла через закріплену в законодавстві черговість повернення грошей клієнтам фінустанови — першими свої виплати отримують вкладники, а далі вже юрособи незалежно від їхнього роду діяльності.

21 серпня почалися виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ “АКБ “КОНКОРД”. Клієнти отримали від Фонду гарантування вкладів 374 млн грн, що становить 58% загальної гарантованої суми виплат вкладникам. Далі - до 4 вересня ФГВФО формує та затверджує Реєстр акцептованих вимог кредиторів банку “КОНКОРД” і після цього розпочинаються виплати вже юрособам, зокрема й благодійним організаціям, для яких кожен день простою критичний — адже їхні підопічні часто не можуть чекати.

Раніше співвласниця банку “Конкорд” Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.

Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо. Співвласниці банку “Конкорд” Олена та Юлія Сосєдки, загалом, згодні з необхідністю такого підходу, але наголошують — що це потрібно передусім для банків, з яких незаконно вивели кошти, і вони не мають чим гасити свої зобов'язання. Це не випадок “Конкорду”.

“На жаль, благодійні організації, які обслуговувалися в банку, зараз зіткнулися з несправедливістю, породженою недосконалістю законодавства, що ставить усіх юридичних осіб в один ряд. Але, погодьтеся, у цьому контексті є різниця між комерційними структурами та неприбутковими ГО, благодійними фондами, що допомагають людям, особливо гостро це відчувається у країні, яка воює. Ситуація, що склалася, вдарила по всім нашим клієнтам, але зараз благодійність і підтримка як ніколи важливі. Адже тут ідеться не про гроші, як такі, а про життя людей — це бронежилети, аптечки, дрони, що рятують життя нашим захисникам, це допомога людям похилого віку, переселенцям, які втратили дім. Кожна гривня — це життя, порятунок і наближення нашої перемоги.

Ми повністю відсторонені від усіх рішень щодо процесу ліквідації, але люди дзвонять нам і просять допомоги — ми гостро відчуваємо цю несправедливість щодо ставлення до благодійних фондів. І було би правильним переглянути принципи формування черговості виплат, зробити їх більш гнучкими. Для цього потрібні зміни до законодавства. Усе, що ми зараз можемо, це комунікувати з клієнтами банку з тим, щоб вони розуміли, які кроки з їхнього боку будуть правильними та спростять їм процес повернення коштів”, — вважає Юлія Сосєдка.

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