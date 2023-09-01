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К нам обращаются за медикаментами, а нам не за что их купить: как ликвидация банка “Конкорд” повлияла на благотворителей

К нам обращаются за медикаментами, а нам не за что их купить: как ликвидация банка “Конкорд” повлияла на благотворителей

Киев • УНН

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КИЇВ. 1 сентября. УНН. Решение о ликвидации и выводе с рынка банка приводит к остановке всей его финансовой активности. И если ранее в Украине с ликвидацией сталкивались банки с нехваткой ликвидности, то в этом году впервые такая участь постигла банк с переликвидностью. Речь идет о банке “Конкорд”. УНН решил пообщаться с представителем одной из организаций, пользовавшейся услугами банка с тем, что бы узнать, как решение регулятора об отзыве лицензии у финучреждения отразилось и на клиентах.

Леви Стамблер, главный раввин Каменского, уже более 20 лет занимается благотворительностью на базе Иудейской религиозной общины города. Помогают людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, пенсионерам, а в последнее время и военным.

Цитата

“Мы помогаем гражданам Украины в это ненормальное время. Люди без зарплаты остались, беженцы приходят к нам, ведь им нужно оплачивать аренду жилья, покупать питание, одежду, лекарства. Мы помогаем ЗСУ, солдат кормим. Все что только можем, и генераторы и водоснабжение — все. А нам взяли и все заблокировали — просто все”, — рассказывает раввин Леви Стамблер и добавляет, что с началом полномасштабной войны, количество тех, кому нужна поддержка значительно возросло.

В банке “Конкорд” благотворительная организация общины обслуживалась не один год и нареканий на работу финучреждения у них не было. Но в данный момент БО, которая кроме всего прочего, опекает благотворительный садик и школу, осталась фактически без средств и возможности нормально функционировать — в банке были заблокированы почти 3,5 млн грн организации.

“И мало того — взяли нас и поставили на 7 или 8 место (речь идет об очередности выплат средств клиентов банка, который ликвидируется — ред.). Ну как можно БО, которая должна быть на 1 месте ставить на 7? Просто не укладывается в голове”, — недоумевает Леви Стамблер.

БО обращались со своей проблемой к представителям ФГВФЛ, занимающихся ликвидацией банка, однако безрезультатно.

“Они говорят — идите говорите с компьютером. Вот отношение. Так начинаются все наши разговоры. Все через письмо. Ни один человек не позвонил и не спросил, как фонд ваш сейчас живет, как вы зарплаты выплачиваете, как продукты покупаете для людей”, — возмущается раввин, добавляя, что это нечеловеческий подход ставить благотворительные организации в конец списка по возврату денег.

Леви Стамблер добавляет, что воевать он и его соратники не умеют — их цель и призвание помогать.

“Мы умеем помогать людям. И сейчас мы не понимаем, как быть. К нам уже обращаются люди за медикаментами и нам не за что их купить”, — резюмирует Стамблер.

Добавим

Ситуация, в которой оказался фонд после решения о ликвидации банка, возникла из-за закрепленной в законодательстве очередности возврата денег клиентам финучреждения — первыми свои выплаты получают вкладчики, а далее уже юрлица независимо от их рода деятельности.

21 августа начались выплаты гарантированного возмещения вкладчикам АО “АКБ “КОНКОРД”. Клиенты получили от Фонда гарантирования вкладов 374 млн грн, что составляет 58% общей гарантированной суммы выплат вкладчикам. Далее до 4 сентября ФГВФЛ формирует и утверждает Реестр акцептованных требований кредиторов банка “Конкорд” и уже после этого начинаются выплаты уже юрлицам, в том числе и благотворительным организациям, для которых каждый день простоя критичен — ведь их подопечные часто не могут ждать.

Ранее, совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка отметила, что высоколиквидных активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно. Совладелицы банка “Конкорд” Елена и Юлия Соседки, в целом, согласны с необходимостью такого подхода, но отмечают — что это необходимо, прежде всего, для банков, из которых были незаконно выведены средства и им нечем гасить свои обязательства. Это не случай “Конкорда”.

“К сожалению благотворительные организации, которые обслуживались в банке сейчас столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, которое ставит все юридические лица в один ряд. Но, согласитесь, в этом контексте есть разница между коммерческими структурами и неприбыльными ОО, благотворительными фондами, которые помогают людям, особенно остро это ощущается в воющей стране. Сложившая ситуация ударила по всем нашим клиентам, но сейчас благотворительность и поддержка как никогда важны. Ведь тут речь не о деньгах, как таковых, а о жизнях людей — это бронежилеты, аптечки, дроны, спасающие жизни нашим защитникам, это помощь старикам, переселенцам, потерявшим дом. Каждая гривна — это жизнь, спасение и приближение нашей победы.

Мы полностью отстранены от всех решений касательно процесса ликвидации, но люди звонят нам и просят помощи — мы остро ощущаем эту несправедливость по отношению к благотворительным фондам. И было бы правильным пересмотреть принципы формирования очередности выплат, сделать их более гибкими. Для этого нужны изменения в законодательство. Все, что мы сейчас можем, это коммуницировать с клиентами банка с тем, чтобы они понимали какие шаги с их стороны будут правильными и упростят им процесс возврата средств”, — считает Юлия Соседка.

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