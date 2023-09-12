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Ситуация вокруг "Конкорда" свидетельствует о том, что госрегулятор точно не изучал ситуацию с банком - нардеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Ситуация вокруг банка «Конкорд» свидетельствует о том, что Нацбанк пошел на политические шаги, а не на достоверное изучение положения банка. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Цитата

«Я разбиралась, что все же анализирует тот или иной регулятор перед принятием решений. А вот то, что сейчас происходит с «Конкордом» – это означает, что НБУ пошел более на политические провокации, чем на истинное изучение положения банка», - подчеркнула она.

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Нардеп отметила, что «Конкорд» - это банк, «по закрытию которого хайпуют некоторые члены профильного комитета, ведь они считают, что главное для них – это побороть схемы, связанные с «игоркой», с организацией азартных игр». При этом, как подчеркнула Нина Южанина, они не интересуются тем, «кто является клиентами и чем это может обернуться для порядочных клиентов и физических, и юридических лиц».

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«Этим никто не занимается. И когда я делаю такие замечания на комитете, меня обвиняют в том, что я поддерживаю тех, кто злоупотребляет и использует такие банковские системы для уклонения от налогообложения, для незаконного обогащения и так далее», - отметила член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

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