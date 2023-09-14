Ситуацію із заблокованими коштами благодійників слід вирішити законодавчо – Олена Сосєдка

Цитата

“Маю констатувати: благодійники зіткнулися з несправедливістю, породженою недосконалістю законодавства, яке поставило усіх юридичних осіб в один ряд. Впевнена, що саме час переглянути принципи формування черги виплат. Для цього потрібні зміни у законодавстві, які дозволять благодійникам якомога швидше отримувати кошти”, — зазначила вона додавши, що “дуже часто це кошти іноземних партнерів та донорів — а це вже наше лице на міжнародній арені”.

У дописі з приводу цієї ситуації вона зазначила, що “кожен з нас хоча б раз у житті стикався з ситуацією, коли розумієш необхідність змін, але їх старт — поза твоїми можливостями”.

“Мова про ситуацію, заручниками якої опинилися наші друзі-благодійники, що обслуговувались у „Конкорді“. Сталось так, що діяльність цих благодійних фондів та організацій просто заблокована через те, що у черзі на повернення коштів вони далеко не перші, навіть, не другі... Розумію, що є визначений законом та відпрацьований порядок дій та черговості виплат під час ліквідації банків, хоча станом на 1 серпня високоліквідних активів „Конкорду“ вистачало на повне погашення усіх зобов’язань, як перед фізичними так і перед юрособами”, — констатувала Олена Сосєдка.

Наразі, за її словами, “благодійники чекають на повернення коштів поряд з іншими юрособами”. Але, на думку Олени Сосєдки, “є різниця між комерційними структурами та благодійними, які допомагають людям у скруті”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До нас звертаються за медикаментами, а нам нема за що їх купити: як ліквідація банку “Конкорд” вплинула на благодійників

“А ще це організації, що допомагають нашим військовим — це аптечки, дрони, автівки, бронежилети для захисників. Які потрібні на вчора.... Й кожна гривня, яка застрягла у банку, це, порятунок чиєгось життя та крок до нашої Перемоги”, — додала вона, висловивши впевненість у тому, що “настав час для змін”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація навколо “Конкорду” свідчить про те, що держрегулятор достеменно не вивчав ситуацію з банком — нардеп



Нагадаємо

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.

Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.