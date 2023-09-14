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Ситуацию с заблокированными средствами благотворителей следует решить законодательно - Елена Соседка

Ситуацию с заблокированными средствами благотворителей следует решить законодательно - Елена Соседка

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Благотворители столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, которое поставило всех юридических лиц в один ряд в вопросе очередности компенсации. Об этом соучредитель банка “Конкорд” и первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка отметила в посте в собственном Фейсбук-аккаунте, сообщает УНН.

Цитата

“Должна констатировать: благотворители столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, которое поставило всех юридических лиц в один ряд. Уверена, что самое время пересмотреть принципы формирования очереди выплат. Для этого нужны изменения в законодательстве, которые позволят благотворителям как можно быстрее получать средства”, — отметила она добавив, что “очень часто это средства иностранных партнеров и доноров — а это уже наше лицо на международной арене”.

В посте по поводу этой ситуации она отметила, что “каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда понимаешь необходимость изменений, но их старт — вне твоих возможностей”.

“Речь о ситуации, заложниками которой оказались наши друзья-благотворители, которые обслуживались в „Конкорде“. Случилось так, что деятельность этих благотворительных фондов и организаций просто заблокирована из-за того, что в очереди на возврат средств они далеко не первые, даже не вторые... Понимаю, что есть определенный законом и отработанный порядок действий и очередности выплат при ликвидации банков, хотя по состоянию на 1 августа высоколиквидных активов „Конкорда“ хватало на полное погашение всех обязательств, как перед физическими так и перед юрлицами”, — констатировала Елена Соседка.

Сейчас, по ее словам, “благотворители ждут возврата средств наряду с другими юрлицами”. Но, по мнению Елены Соседки, “есть разница между коммерческими структурами и благотворительными, которые помогают людям в затруднительном положении”.

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“А еще это организации, которые помогают нашим военным — это аптечки, дроны, машины, бронежилеты для защитников. Которые нужны на вчера.... И каждая гривна, которая застряла в банке, это, спасение чьей-то жизни и шаг к нашей Победе”, — добавила она, выразив уверенность в том, что “пришло время для изменений”.

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Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.

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