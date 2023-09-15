Благодійним організаціям кошти мають повертатися перед іншими юрособами – нардеп з фінкомітету ВР про ліквідацію "Конкорду"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Гроші, що спрямовуються на благодійність, під час ліквідації банківських установ можуть і мають бути виведені перед коштами інших юросіб. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко.
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«Коли банк ліквідують за порушення ліквідності чи нормативів й ми розуміємо, що будуть проблеми із відшкодуванням – тоді, звичайно, фізособи матимуть пріоритет. Але однозначно благодійні гроші можуть і мають бути виведені перед просто коштами інших юросіб», - наголосив нардеп.
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За словами Андрія Ніколаєнко, свого часу в Україні «була історія» з ліквідацією банку, у якому були розміщені досить значні кошти одного з благодійних фондів.
«Так от тоді там величезні кошти пропали, благодійні кошти, під час ліквідації банку. От я точно не хотів би, щоб ситуація повторювалася, зокрема, в «Конкорді», - підкреслив політик.
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«Однозначно що кошти, які знаходяться в банку – тим паче у тому, в якому не було проблем з балансом, однозначно мають бути розблоковані та направлені на те, на що їх люди здавали», - резюмував член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Нагадаємо
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства “АКБ “КОНКОРД” з 1 серпня 2023 року.
Співвласниця банку “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.