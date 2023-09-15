Благотворительным организациям средства должны возвращаться перед другими юрлицами - нардеп из финкомитета ВР о ликвидации "Конкорда"

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«Когда банк ликвидируют за нарушение ликвидности или нормативов и мы понимаем, что будут проблемы с возмещением – тогда, конечно, физлица будут иметь приоритет. Но однозначно благотворительные деньги могут и должны быть выведены перед просто средствами других юрлиц», - подчеркнул нардеп.

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По словам Андрея Николаенко, в свое время в Украине «была история» с ликвидацией банка, в котором были размещены довольно значительные средства одного из благотворительных фондов.

«Так вот тогда там огромные средства пропали, благотворительные средства, во время ликвидации банка. Вот я точно не хотел бы, чтобы ситуация повторялась, в частности, в «Конкорде», - подчеркнул политик.

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«Однозначно что средства, которые находятся в банке – тем более в том, в котором не было проблем с балансом, однозначно должны быть разблокированы и направлены на то, на что их люди сдавали», - резюмировал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.

Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.