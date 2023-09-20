Средства благотворителей в ликвидированном банке: нардеп считает, что в войну порядок выплат следует изменить
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине идет война, поэтому в очереди на возврат средств из банка, который проходит ликвидацию, благотворители должны быть как можно ближе к началу. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат, член комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.
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"У нас война и я согласен, что список должен выглядеть иначе. Очередность списка. Добросовестные благотворительные организации должны получать деньги в первую очередь", - считает нардеп.
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По этому поводу он отметил, что, например, "детская тема сейчас очень актуальна, а тем более сиротство – идет война, многие дети остаются без родителей".
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"Это очень актуальная тема и благотворители делают огромный вклад в решение связанных с этим проблем", - подчеркнул Михаил Цимбалюк.
"Я готов работать в этом направлении и изменения в законы реально внести", - подчеркнул нардеп.
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Напомним
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года.
Совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.
Кроме того, по ее мнению, ситуацию с заблокированными средствами благотворителей следует решить законодательно.