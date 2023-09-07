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Це кошти не бізнесу, а дітей-сиріт: як ліквідація банку "Конкорд" вплинула на благодійників

Це кошти не бізнесу, а дітей-сиріт: як ліквідація банку "Конкорд" вплинула на благодійників

Київ • УНН

 • 573405 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Рішення про ліквідацію та виведення з ринку банку призводить до зупинки всієї його фінансової активності. І якщо раніше в Україні з ліквідацією стикалися банки з нестачею ліквідності, то цьогоріч вперше така доля спіткала банк з переліквідністю. Йдеться про банк “Конкорд”. УНН вже піднімав в одному зі своїх матеріалів питання того, як ліквідація банку вплинула на його клієнтів, зокрема благодійні організації. Цього разу ми поспілкувалися з представниками Благодійного Фонду Руслана Шостака.

Деталі

Фонд займається допомогою дітям-сиротам, які перебувають в інтернатних установах або ж у дитячих будинках сімейного типу. З початком повномасштабної агресії, за сприяння фонду, діти та дорослі, які ними опікуються, були відправленні до Туреччини, де маленькі вихованці перебувають у безпеці.

«У нас станом на зараз у Туреччині перебуває 1 200 людей. Це дітки та їх вихователі. Вони у нас проживають у трьох готелях у Туреччині», - повідомила керівник Фонду Наталія Масло.

За кошти благодійників фонд оплачує проживання, дозвілля, страхування та інші витрати – 480 євро на місяць на одну дитину. Кошти благодійників, серед яких і міжнародні фонди, акумулювалися на рахунках у банку «Конкорд». Масло каже, що банк усіляко сприяв їм у проведенні валютних операцій необхідних для оплати проживання діток за кордоном. Однак, після його ліквідації кошти зібрані для чергового траншу турецьким готельєрам для оплати, були заблоковані. Сума, що зависла, становить мільйон гривень.

«Безкоштовно там ніхто наших дітей тримати не буде, - каже Масло та додає, що їй дуже прикро, що для благодійних фондів встановлена загальна черга, які і для інших юросіб.

Фонд був змушений оперативно шукати кошти, просити про відтермінування оплати у приймаючої сторони. Благодійники кажуть, що оббивали пороги і НБУ, і Фонду гарантування вкладів. Однак поки повністю питання не вирішене. Наразі були виплачені кошти, які були у працівників благодійного фонду на зарплатних картках, а також БО було внесене до реєстру акцептованих вимог кредиторів

«Зрозумійте – це не кошти бізнесу, це кошти дітей. Благодійні кошти на те щоб наші діти-сироти знаходилися в безпеці поки у нас іде війна», - каже Масло.

Але наразі для вирішення питання повернення таких необхідних коштів доводиться чекати, адже законодавчо закріплена процедура виплат за чіткою порядковістю і БО йдуть далеко не в першій черзі. Першими свої виплати отримують вкладники, а вже далі юрособи. При цьому вид діяльності юрособи при цьому не враховується.

21 серпня почалися виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку «Конкорд», а 1 вересня Фонд гарантування вкладів повідомив про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів. Це перший крок до повернення коштів юрсобам, в тому числі і благодійним організаціям.

Раніше співвласниця банку “Конкорд” Олена Сосєдка зазначила, що високоліквідних активів банку вистачить, щоб вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульований законодавчо.

Співвласниці банку “Конкорд” Олена та Юлія Сосєдки, загалом, згодні з необхідністю такого підходу, але наголошують — що це потрібно передусім для банків, з яких незаконно вивели кошти, і вони не мають чим гасити свої зобов'язання. Це не випадок “Конкорду”.

“На жаль, благодійні організації, які обслуговувалися в банку, зараз зіткнулися з несправедливістю, породженою недосконалістю законодавства, що ставить усіх юридичних осіб в один ряд. Але, погодьтеся, у цьому контексті є різниця між комерційними структурами та неприбутковими ГО, благодійними фондами, що допомагають людям, особливо гостро це відчувається у країні, яка воює. Ситуація, що склалася, вдарила по всім нашим клієнтам, але зараз благодійність і підтримка як ніколи важливі. Адже тут ідеться не про гроші, як такі, а про життя людей — це бронежилети, аптечки, дрони, що рятують життя нашим захисникам, це допомога людям похилого віку, переселенцям, які втратили дім. Кожна гривня — це життя, порятунок і наближення нашої перемоги.

Ми повністю відсторонені від усіх рішень щодо процесу ліквідації, але люди дзвонять нам і просять допомоги — ми гостро відчуваємо цю несправедливість щодо ставлення до благодійних фондів. І було би правильним переглянути принципи формування черговості виплат, зробити їх більш гнучкими. Для цього потрібні зміни до законодавства. Усе, що ми зараз можемо, це комунікувати з клієнтами банку з тим, щоб вони розуміли, які кроки з їхнього боку будуть правильними та спростять їм процес повернення коштів”, — вважає Юлія Сосєдка.

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