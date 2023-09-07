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Это средства не бизнеса, а детей-сирот: как ликвидация банка "Конкорд" повлияла на благотворителей

Это средства не бизнеса, а детей-сирот: как ликвидация банка "Конкорд" повлияла на благотворителей

Киев • УНН

 • 573401 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Решение о ликвидации и выводе с рынка банка приводит к остановке всей его финансовой активности. И если раньше в Украине с ликвидацией сталкивались банки с недостатком ликвидности, то в этом году впервые такая участь постигла банк с переликвидностью. Речь идет о банке “Конкорд”. УНН уже поднимал в одном из своих материалов вопрос того, как ликвидация банка повлияла на его клиентов, в частности благотворительные организации. На этот раз мы пообщались с представителями Благотворительного Фонда Руслана Шостака.

Детали

Фонд занимается помощью детям-сиротам, которые находятся в интернатных учреждениях или в детских домах семейного типа. С началом полномасштабной агрессии, при содействии фонда, дети и взрослые, которые ими занимаются, были отправлены в Турцию, где маленькие воспитанники находятся в безопасности.

«У нас по состоянию на сейчас в Турции находится 1 200 человек. Это дети и их воспитатели. Они у нас проживают в трех отелях в Турции», - сообщила руководитель Фонда Наталья Масло.

За средства благотворителей фонд оплачивает проживание, досуг, страхование и другие расходы – 480 евро в месяц на одного ребенка. Средства благотворителей, среди которых и международные фонды, аккумулировались на счетах в банке «Конкорд». Масло говорит, что банк всячески способствовал им в проведении валютных операций необходимых для оплаты проживания детей за рубежом. Однако, после его ликвидации средства, собранные для очередного транша турецким отельерам для оплаты, были заблокированы. Зависшая сумма составляет миллион гривен.

«Бесплатно там никто наших детей держать не будет, - говорит Масло и добавляет, что ей очень обидно, что для благотворительных фондов установлена общая очередь, как и для других юрлиц.

Фонд был вынужден оперативно искать средства, просить об отсрочке оплаты у принимающей стороны. Благотворители говорят, что обивали пороги и НБУ, и Фонда гарантирования вкладов. Однако пока полностью вопрос не решен. Сейчас были выплачены средства, которые были у работников благотворительного фонда на зарплатных карточках, а также БО было внесено в реестр акцептованных требований кредиторов

«Поймите – это не средства бизнеса, это средства детей. Благотворительные средства на то чтобы наши дети-сироты находились в безопасности пока у нас идет война», - говорит Масло.

Но пока для решения вопроса возврата таких необходимых средств приходится ждать, ведь законодательно закреплена процедура выплат по четкой порядковости и БО идут далеко не в первой очереди. Первыми свои выплаты получают вкладчики, а уже дальше юрлица. При этом вид деятельности юрлица при этом не учитывается.

21 августа начались выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка «Конкорд», а 1 сентября Фонд гарантирования вкладов сообщил об утверждении реестра акцептованных требований кредиторов. Это первый шаг к возврату средств юрлицам, в том числе и благотворительным организациям.

Ранее совладелица банка “Конкорд” Елена Соседка отметила, что высоколиквидных активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно.

Совладелицы банка “Конкорд” Елена и Юлия Соседки, в целом, согласны с необходимостью такого подхода, но отмечают — что это нужно прежде всего для банков, из которых незаконно вывели средства, и им нечем гасить свои обязательства. Это не случай “Конкорда”.

“К сожалению, благотворительные организации, которые обслуживались в банке, сейчас столкнулись с несправедливостью, порожденной несовершенством законодательства, ставящего всех юридических лиц в один ряд. Но, согласитесь, в этом контексте есть разница между коммерческими структурами и неприбыльными ГО, благотворительными фондами, помогающими людям, особенно остро это ощущается в воюющей стране. Сложившаяся ситуация ударила по всем нашим клиентам, но сейчас благотворительность и поддержка как никогда важны. Ведь здесь речь идет не о деньгах, как таковых, а о жизни людей — это бронежилеты, аптечки, дроны, спасающие жизни нашим защитникам, это помощь старикам, переселенцам, которые потеряли дом. Каждая гривна — это жизнь, спасение и приближение нашей победы.

Мы полностью отстранены от всех решений относительно процесса ликвидации, но люди звонят нам и просят помощи — мы остро ощущаем эту несправедливость по отношению к благотворительным фондам. И было бы правильным пересмотреть принципы формирования очередности выплат, сделать их более гибкими. Для этого нужны изменения в законодательство. Все, что мы сейчас можем, это коммуницировать с клиентами банка с тем, чтобы они понимали, какие шаги с их стороны будут правильными и упростят им процесс возврата средств”, — считает Юлия Соседка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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