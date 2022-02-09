Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 400 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Станом на ранок середи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 400 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 400,555,574 людей, з них одужало 320,834,087 осіб. Кількість померлих зросла до 5,782,095.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (78 556 193), Індія (42 409 052), Бразилія (26 776 620), Франція (20 804 372), Велика Британія (17 932 803), Росія (13 147 666), Туреччина (12 446 111), Італія (11 765 767), Німеччина (11 411 464) Іспанія (10 439 302) та Аргентина (8 648 075).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (932 443), Бразилії (633 894) та Індії (505 308).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 341 790 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 101 647 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.