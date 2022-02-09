Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 400 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 400 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 400,555,574 человек, из них выздоровел 320,834,087 человек. Количество умерших возросло до 5,782,095.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (78 556 193), Индия (42 409 052), Бразилия (26 776 620), Франция (20 804 372), Великобритания (17 932 803), Россия (13 147 666), Турция (12 446 111), Италия (11 765 767), Германия (11 411 464) Испания (10 439 302) и Аргентина (8 648 075).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (932 443), Бразилии (633 894) и Индии (505 308).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 341 790 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 101 647 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.